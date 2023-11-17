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У Києві викрили мережу пунктів обміну валют з фальшивими доларами

08:15, 17 листопада 2023
У Києві припинено протиправну діяльність пунктів обміну валют, в яких продавали фальшиві банкноти номіналом по 100 доларів США.
У Києві викрили мережу пунктів обміну валют з фальшивими доларами
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві ліквідували мережу підробних пунктів обміну валют, які фіктивно діяли, займаючись продажем фальшивих американських доларів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За попередніми даними слідства, зловмисники на території міста організували фіктивні пункти обміну валют, які без дозволу функціонували, використовуючи ліцензії інших компаній. Цей кримінальний сценарій став відомий після звернення одного з постраждалих, котрому намагалися підкинути фальшиві гроші.

В ході розслідування правоохоронці фіксували факт продажу 1,5 тисячі підроблених банкнот американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Ці фальшиві гроші були старого зразка, номіналом по 100 доларів США кожна. Під час обшуків також виявили ще один обмінний пункт, де зловмисники реалізували подібні фальшиві гроші. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті, а також техніку на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

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