Из-за удара по энергообъекту на Одесщине 2000 семей остались без света

Ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.

В Одесской области после ночной атаки дронов-камикадзе по меньшей мере 2 000 семей остались без света. Об этом сообщает ДТЭК.

Как мы писали, враг попал в энергетический объект.

«Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 тыс. семей остались без света», – говорится в сообщении.

Ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Сегодня в Одессе и области сильный ветер с дождем.

Напомним, что россия массово атаковала Украину шахедами: уничтожено 29 из 38 БПЛА этой ночью.

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