Через удар по енергооб’єкту на Одещині 2000 сімей залишились без світла

Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.

В Одеській області після нічної атаки дронів-камікадзе щонайменше 2 000 родин залишились без світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Як ми писали, ворог влучив в енергетичний об’єкт.

«Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тис. родин залишилось без світла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сьогодні в Одесі та області дуже сильний вітер з дощем.

Нагадаємо, що рф масово атакувала Україну шахедами: знищено 29 з 38 БПЛА цієї ночі.

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