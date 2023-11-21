Как обжаловать решение штатных ВВК: досудебный и судебный порядок

Военнослужащий может оспорить выводы ВВК, если он считает, что в решении комиссии не отражено реальное состояние его здоровья.

полномочный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил порядок обжалования решения военно-врачебной комиссии. Соответствующее объяснение публикует пресс-служба омбудсмана.

Так, обжаловать решение ВВК возможно в досудебном и судебном порядке.

Досудебный порядок

Приказом Министерства обороны №490 от 18.08.2023 Раздел І приказа Министерства обороны №402 от 14.08.2008 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины дополнен новой главой 3 «Порядок представления и рассмотрения обращений штат.

ВВК штатные и внештатные (постоянно и временно действующие). Штатные ВВК являются военно-медицинскими учреждениями. Они имеют гербовую печать, угловой штамп и содержатся по отдельному штату. К штатным ВВК относятся:

- центральная военно-врачебная комиссия;

– ВВК региона.

ЦВВК является органом военного управления, который осуществляет руководство ВВК регионов в ВСУ и является руководящим органом по военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Согласно пункту 3.2 главы 3 приказа №402 жалобы в штатные ВВК подаются в срок, определенный Законом Украины «Об обращениях граждан», то есть не позднее одного месяца со времени вручения справки ВВК/свидетельства о болезни.

В соответствии с пунктом 3.3 главы 3 приказа №402 жалобы на действия (бездействие) или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК согласно административно-территориальным зонам ответственности, приведенным в приложении 2 к приказу Министерства обороны Украины от 16.11.2016 №608 административно-территориальных зон ответственности учреждений здравоохранения ВСУ за организацию медицинского обеспечения».

Действия (бездействие), решения, принятые по результатам рассмотрения обращений ВВК региона, обжалуются в ЦВВК.

Чтобы подать жалобу, нужно иметь следующие документы:

- заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК более низкого уровня, в котором указать причины пересмотра постановления;

- все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается;

- результаты предварительных медицинских исследований (при наличии).

Если обжалование происходит в досудебном порядке, комиссия высшего уровня может назначить повторное или контрольное медицинское освидетельствование.

Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Судебный порядок

В суд можно обращаться сразу без предварительного использования досудебного порядка или после получения отрицательного заключения после досудебного порядка. Срок обжалования заключения ВВК в судебном порядке:

- 3 месяца – если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения по рассмотрению заявления об обжаловании постановления;

- 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

При этом, рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решения ВВК, суд вправе проверить законность заключения ВВК только в пределах соблюдения процедуры принятия этого заключения. Суд не может осуществлять собственную оценку подставности принятия определенного заключения, поскольку суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере и поэтому оценка подставности заключения ВВК выходит за рамки необходимого исследования в контексте применения норм материального права. Суд в рамках рассмотрения дела не вправе давать собственную оценку на предмет наличия оснований для определения истца пригодным или непригодным к военной службе.

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