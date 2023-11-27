Несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание: какие есть виды страховых выплат

Законом предусмотрен несколько видов страховых выплат в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило виды страховых выплат в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В случае наступления страхового случая застрахованному лицу осуществляется возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, или в случае его смерти лицам, имеющим на это право.

Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие виды страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:

- пособие по временной нетрудоспособности;

- одноразовая помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности;

- ежемесячные страховые выплаты;

- выплаты в случае временного перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

- ежемесячные страховые выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию;

- ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

- компенсация потерпевшему и сопровождающему его лицу стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении;

- страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего.

Ранее сообщалось, что подать заявление на страховые выплаты можно теперь онлайн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.