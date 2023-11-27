УЗ добавит вагоны на рейсы в Одессу и Киев из-за непогоды

Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.

АО «Укрзализныця» увеличило количество мест на некоторых рейсах по наиболее заснеженным регионам. Об этом сообщили в пресс-службе.

Несмотря на сильные снегопады, УЗ додала:

+4 вагона поезда №106 Одесса — Киев сегодня;

+4 вагона поезда №248 Киев — Одесса сегодня;

+4 вагона поезда №248 Одесса — Киев завтра;

+4 вагона поезда №779 Сумы - Киев завтра.

Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах, а также при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий.

На круглосуточную горячую линию «Укрзалізниці» можно позвонить по номеру: 080 05 03 111.

В полиции сообщили, что сложная ситуация с дорожным движением остается в нескольких областях Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.