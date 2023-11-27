УЗ додасть вагони на рейси до Одеси та Києва через негоду

Пасажирів закликають бути уважними та слухати оголошення на вокзалах.

АТ «Укрзалізниця» збільшила кількість місць на деяких рейсах по найбільш засніжених регіонах. Про це повідомили у пресслужбі.

Попри сильні снігопади, УЗ додала:

+4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Київ — Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Одеса — Київ завтра;

+4 вагони поїзду №779 Суми — Київ завтра.

Пасажирів закликають бути уважними та слухати оголошення на вокзалах, а також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови.

На цілодобову гарячу лінію Укрзалізниці можна подзвонити за номером: 080 05 03 111.

У поліції повідомили, що складна ситуація з дорожнім рухом залишається в кількох областях України.

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