Хозяйственный суд Винницкой области сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет главного специалиста отдела планирования и хозяйственного обеспечения.

Хозяйственный суд Винницкой области сообщил, что в суде есть вакантная должность главного специалиста отдела планирования и хозяйственного обеспечения суда (должность государственной службы категории «В»). Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Если Вы имеете высшее образование, не ниже степени младшего бакалавра или бакалавра по направлению подготовки «Финансы», «Экономика предприятия», «Учет и аудит» или другим экономическим специальностям, свободно владеете государственным языком, готовы работать в команде, способны брать на себя обязательства, четко их соблюдать и выполнять, а главное – мечтаете работать в должности главного специалиста отдела планирования и хозяйственного обеспечения Хозяйственного суда Винницкой области, присылайте Ваше резюме и копию диплома о наличии соответствующего образования по адресу электронной почты: [email protected]. gov.ua или звоните по телефону (0432)558-004», - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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