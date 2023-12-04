Хозяйственный суд Одесской области подвергся хакерской атаке

В настоящее время работа Хозяйственного суда Одесской области остановлена.

Фото: zn.ua

Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что 30 ноября подвергся хакерской атаке. Об этом говорится в пресс-службе суда.

В суде отмечают, что произошло несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей и ресурсов суда и совершена рандомная массовая спам-рассылку фишинговых сообщений с вирусами в виде электронных писем среди государственных учреждений, предприятий, организаций и граждан.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверки.

В порядке ст.56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» было направлено соответствующее уведомление в Высший совет правосудия и Генерального прокурора.

Работа суда остановлена.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Также сообщаем, что 05.12.2023 судебные заседания проводиться не будут», - говорится в сообщении.

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