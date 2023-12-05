Предлагал полицейским взятку – получил штраф: в Черкасской области суд наказал водителя

Мужчина предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в размере 10 000 грн.

В Черкасской области осужден 36-летний житель г. Смела, который предлагал работникам полиции неправомерную выгоду.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в сентябре в городе Смела экипаж патрульной полиции заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Подойдя к авто, правоохранители обнаружили, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения.

«Во избежание административной ответственности мужчина предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в размере 10 000 грн за совершенное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 130 КУоАП», - говорится в сообщении.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и назначен наказание в виде штрафа в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 грн.

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