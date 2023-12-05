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  1. В Украине

В Киеве мужчина обманул пенсионерку более чем на 200 000 грн по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

18:43, 5 декабря 2023
В столице будут судить мошенника, который обманул 86-летнюю пенсионерку.
В Киеве мужчина обманул пенсионерку более чем на 200 000 грн по схеме «ваш родственник попал в ДТП»
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Харькова по обвинению в завладении чужим имуществом путем обмана. Злоумышленник с соучастниками, используя схему «ваш родственник попал в ДТП», обманули 86-летнюю пенсионерку.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мошенники позвонили по телефону на стационарный телефон потерпевшей и сообщили, что ее племянница попала в аварию и срочно нужны средства на операцию.

«Пенсионерка сделала все, что ей приказали и передала более 219 тыс. гривен мужчине, который пришел в ее дом. Только после этого женщина позвонила по телефону родственникам и поняла, что ее обманули», - отметили в прокуратуре.

Одного злоумышленника удалось установить и задержать. Им оказался 25-летний житель Харькова, ранее судимый за хранение наркотиков.

В настоящее время он находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следствие в отношении других лиц продолжается.

Ранее Патрульная полиция Киева дала несколько советов, как уберечься от противоправных действий мошенников, которые используют схему – «денежная реформа».

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