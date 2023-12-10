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  1. В Украине

Штрафы за нарушение комендантского часа – Медяник рассказал о борьбе с нарушителями

10:20, 10 декабря 2023
Во время комендантского часа спецслужбы проводят контрдиверсионные работы, а за его нарушение предусмотрена административная ответственность.
Штрафы за нарушение комендантского часа – Медяник рассказал о борьбе с нарушителями
Источник фото: Информатор
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Как мы ранее рассказывали, в субботу, 9 декабря, парламент в первом чтении принял законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.

Заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник сообщил, что законопроект №10195 предусматривает "создание возможности для спецслужб проводить контрдиверсионные работы во время комендантского часа для выявления потенциальных врагов на территории городов, сел и населенных пунктов".

Кроме того, законопроект №10195 направлен на легализацию решений военных гражданских администраций по введению комендантского часа и наложение административной ответственности за его нарушение.

Ранее мы также писали, что МВД объяснили, какие случаи не будут считаться нарушением комендантского часа.

Кроме того, Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа: для граждан - от 8500 грн, для бизнеса - от 51 тысячи грн.

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