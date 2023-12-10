В Украине фиксируют пик заболеваемости COVID-19, – Кузин

В середине декабря ожидается пик заболеваемости COVID-19, к январю 2024 года ситуация должна измениться.

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За период эпидемического подъема в Украине COVID-19 заболело уже 1,3 миллиона граждан. Главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время телемарафона "Единые новости" сообщил, что это на 40% больше, чем в предыдущем году.

По его словам, вместе с распространением COVID-19 в Украине также активно развиваются грипп и другие респираторные вирусы.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока что по состоянию на сегодня мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше", - сказал Кузин", - отметил Кузин.

Он также прогнозирует, что пиковое значение заболеваемости COVID-19 будет достигнуто в середине декабря, и постепенно это уменьшится до января 2024 года.

"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", - добавил главный санитарный врач.

Кузин уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний умерли 343 человека, среди которых двое детей. Еженедельно в госпиталях страны госпитализируют в среднем 4 тысячи пациентов с такими диагнозами. Кузин подчеркнул, что система здравоохранения имеет достаточные ресурсы для оказания медицинской помощи.

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