В Україні фіксують пік захворюваності на COVID-19, – Кузін

В середині грудня очікується пік захворюваності на COVID-19, до січня 2024 року ситуація має змінитися.

Джерело фото: galinfo.com.ua

За період епідемічного підйому в Україні на COVID-19 захворіло вже 1,3 мільйона громадян. Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час телемарафону «Єдині новини» повідомив, що це на 40% більше, ніж у попередньому році.

За його словами, разом із поширенням COVID-19 в Україні також активно розвиваються грип та інші респіраторні віруси.

«Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", — сказав Кузін», – зазначив Кузін.

Він також прогнозує, що пікове значення захворюваності COVID-19 буде досягнуто в середині грудня, і поступово це зменшиться до січня 2024 року.

«Починаючи з січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2», – додав головний санітарний лікар.

Кузін уточнив, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від COVID та інших інфекційних захворювань померли 343 людини, серед яких двоє дітей. Щотижнево в госпіталях країни госпіталізують в середньому 4 тисячі пацієнтів із такими діагнозами. Кузін підкреслив, що система охорони здоров'я має достатні ресурси для надання медичної допомоги.

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