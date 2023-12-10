Штрафи за порушення комендантської години – Медяник розповів про боротьбу з порушниками

Під час комендантської години спецслужби проводять контрдиверсійні роботи, а за її порушення передбачена адміністративна відповідальність.

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Як ми раніше розповідали, у суботу, 9 грудня, парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години.

Заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Вʼячеслав Медяник повідомив, що законопроєкт №10195 передбачає «створення можливості для спецслужб проводити контрдиверсійні роботи під час комендантської години для виявлення потенційних ворогів на території міст, сіл і населених пунктів».

Крім того, законопроєкт №10195 спрямований на легалізацію рішень військових цивільних адміністрацій щодо введення комендантської години та накладення адміністративної відповідальності за її порушення.

Раніше ми також писали, що МВС пояснили, які випадки не вважатимуться порушенням комендантської години.

Крім того, Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години: для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн.

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