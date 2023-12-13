Правоохранители провели обыски в «Киевавтодормост» и у подрядчиков, причастных к ремонту Южного моста

Открыто уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств на ремонте Южного моста.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В среду, 13 декабря, прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры в сотрудничестве с правоохранительными органами Нацполиции провели обыски в офисах КП "Киевавтодормост" и его подрядных организаций, которые были привлечены к ремонту Южного моста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следственные действия проведены на основании постановлений суда в рамках производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Правоохранители изъяли документы, касающиеся выполнения работ по ремонту мостового сооружения. Сейчас продолжается их исследование для установления возможных нарушений или недоработок.

Статья, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

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