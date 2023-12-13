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Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року

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Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

Верховний Суд виснував, чи є доцент кафедри у разі отримання грошей від студента, суб’єктом відповідальності за статтею 354 КК

У разі отримання неправомірної вигоди від студента за виконання дипломної роботи замість нього та за сприяння її успішному захисту перед державною екзаменаційною комісією доцент кафедри є суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, - Верховний Суд.

Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

  1. В Україні

Правоохоронці провели обшуки в «Київавтошляхміст» та у підрядників, причетних до ремонту Південного мосту

15:33, 13 грудня 2023
Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів на ремонті Південного мосту.
Правоохоронці провели обшуки в «Київавтошляхміст» та у підрядників, причетних до ремонту Південного мосту
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У середу, 13 грудня, прокурори Дарницької окружної прокуратури у співпраці з правоохоронними органами Нацполіції провели обшуки в офісах КП «Київавтошляхміст» та його підрядних організацій, які були залучені до ремонту Південного мосту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Правоохоронці вилучили документи, які стосуються виконання робіт з ремонту мостової споруди. Зараз триває їхнє дослідження для встановлення можливих порушень чи недоробок.

Стаття, за якою розпочато провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права займати певні посади.

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