Правоохоронці провели обшуки в «Київавтошляхміст» та у підрядників, причетних до ремонту Південного мосту

Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів на ремонті Південного мосту.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У середу, 13 грудня, прокурори Дарницької окружної прокуратури у співпраці з правоохоронними органами Нацполіції провели обшуки в офісах КП «Київавтошляхміст» та його підрядних організацій, які були залучені до ремонту Південного мосту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Правоохоронці вилучили документи, які стосуються виконання робіт з ремонту мостової споруди. Зараз триває їхнє дослідження для встановлення можливих порушень чи недоробок.

Стаття, за якою розпочато провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права займати певні посади.

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