Tesla відкличе близько 2 млн авто через недоліки в автопілоті

Проблеми в автопілоті можуть призвести до неправильного використання системи.

Джерело фото: Autogeek

Виробник електромобілів Tesla збирається відкликати близько двох мільйонів автомобілів через виявлені недоліки в автопілотній системі, – повідомляє Bloomberg.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху, головний регулятор автомобільної безпеки США, визначила, що система допомоги водієві "Автопілот" у Tesla має певні недоліки. Розслідування показало, що ці проблеми можуть призвести до неправильного використання системи. "Автоматизовані технології мають підвищувати безпеку, але лише при відповідальному їх використанні. Сьогоднішні дії є прикладом поліпшення автоматизованих систем для забезпечення безпеки", - заявив регулятор.

Це вже другий раз у цьому році, коли Tesla відкликає свої електромобілі після того, як вони потрапили під пильну увагу через сотні аварій, деякі з яких призвели до летальних наслідків.

Система "Автопілот" входить до стандартної комплектації кожного нового автомобіля Tesla. Вона використовує камери для узгодження швидкості автомобіля з рухом навколишнього середовища і допомагає водіям керувати автомобілем в межах чітко визначених смуг.

На початку 2016 року Tesla представила оновлений пакет "Full Self-Driving" (повне автономне водіння), який мав додаткові функції, такі як розпізнавання світлофора. Проте в лютому його відкликали через турботу, що водії використовували цей пакет для руху незаконними або небезпечними способами, такими як перевищення швидкості або рух по прямій на перехрестях через поворотні смуги, не повністю зупиняючись.

Адміністрація вперше розпочала розслідування дефектів автопілота Tesla після фатальної аварії у 2016 році. Протягом часу виникнення цих проблем було започатковано понад 50 окремих розслідувань аварій, в яких брали участь електромобілі, і ймовірно, вони сталися через недоліки автопілотної системи.

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