Tesla отзовет около 2 млн авто из-за недостатков в автопилоте

Проблемы в автопилоте могут привести к неправильному использованию системы.

Источник фото: Autogeek

Производитель электромобилей Tesla собирается отозвать около двух миллионов автомобилей из-за выявленных недостатков в автопилотной системе, - сообщает Bloomberg.

Национальная администрация безопасности дорожного движения, главный регулятор автомобильной безопасности США, определила, что система помощи водителю "Автопилот" у Tesla имеет определенные недостатки. Расследование показало, что эти проблемы могут привести к неправильному использованию системы. "Автоматизированные технологии должны повышать безопасность, но только при ответственном их использовании. Сегодняшние действия являются примером улучшения автоматизированных систем для обеспечения безопасности", - заявил регулятор.

Это уже второй раз в этом году, когда Tesla отзывает свои электромобили после того, как они попали под пристальное внимание из-за сотен аварий, некоторые из которых привели к летальному исходу.

Система "Автопилот" входит в стандартную комплектацию каждого нового автомобиля Tesla. Она использует камеры для согласования скорости автомобиля с движением окружающей среды и помогает водителям управлять автомобилем в пределах четко определенных полос.

В начале 2016 года Tesla представила обновленный пакет "Full Self-Driving" (полное автономное вождение), который имел дополнительные функции, такие как распознавание светофора. Однако в феврале его отозвали из-за беспокойства, что водители использовали этот пакет для движения незаконными или опасными способами, такими как превышение скорости или движение по прямой на перекрестках через поворотные полосы, не полностью останавливаясь.

Администрация впервые начала расследование дефектов автопилота Tesla после роковой аварии в 2016 году. За время возникновения этих проблем было начато более 50 отдельных расследований аварий, в которых участвовали электромобили, и вероятно, они произошли из-за недостатков автопилотной системы.

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