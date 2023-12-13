Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О добросовестном лоббировании»

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О добропорядочном лоббировании» (регистр. № 10337).
Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, законопроект направлен на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.
«Законопроект направлен на обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью», - говорится в сообщении.
Проектом Закона предлагается определить:
- терминологию в области лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
правила этического поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, что вносится в Реестр прозрачности;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.
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