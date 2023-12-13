Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про доброчесне лобіювання

Законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Як ми писали, Кабмін на засіданні 7 грудня схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

13 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про доброчесне лобіювання» (реєстр. № 10337).

Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт має на меті забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю», - сказано у повідомленні.

Проєктом Закону пропонується визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

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