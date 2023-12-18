Уклонистов от мобилизации ограничат в правах, — Марьяна Безуглая

Нардепка Безуглая рассказала о двух способах, как попасть в армию.

Как мы писали, в Раде готовят законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе. Народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая рассказала, что уклонистов от мобилизации будут ограничивать в правах.

Она отметила, что в новом законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождению службы есть два способа попасть войска.

"Рекрутинг – только добровольно, можно прийти в ЦНАП или через сайт, выбрать себе вакансию и попасть именно туда, куда выбрал/выбрала. В ЦНАПах мобилизовать не могут, там будут только рекрутеры! Мобилизация – принудительно во время военного положения, через вручение повестки, ТЦК и СП", – написала нардеп.

Безуглая также добавила, что концепт рекрутинга состоит в том, что если ты доброволец – тебя государство обслуживает, сервисный подход.

"Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист - ограничение прав", - резюмировала Безуглая.

Пока неясно, какие именно ограничения прав планируются для уклонистов.

Напомним, что женщин предлагают взять на военный учет.

Также мы писали, что Безуглая заявила, что нужно привлекать к тыловым операциям гражданских подрядчиков.

Отметим, что право на отсрочку от мобилизации может получить 10 категорий граждан.

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