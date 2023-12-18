Ухилянтів від мобілізації обмежать у правах, — Мар’яна Безугла

Нардепка Безугла розповіла про два способи, як потрапити до війська.

Як ми писали, у Раді готують законопроект щодо змін до мобілізації та військової служби. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розповіла, що ухилянтів від мобілізації будуть обмежувати у правах.

Вона зазначила, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, мобілізації та проходження служби є два способи попасти до війська, які не перетинаються.

"Рекрутинг – тільки добровільно, можна прийти до ЦНАПу або через сайт, вибрати собі вакансію і попасти саме туди, куди вибрав / вибрала. В ЦНАПах мобілізувати не можуть, там будуть тільки рекрутери! Мобілізація – примусово під час воєнного стану, через вручення повістки, ТЦК та СП", - написала нардепка.

Безугла також додала, що концепт рекрутингу полягає в тому, що якщо ти доброволець – тебе держава обслуговує, сервісний підхід.

"Якщо ні, може застосувати примус. Якщо ти ухилянт – обмеження прав", - резюмувала Безугла.

Поки незрозуміло, які саме обмеження прав плануються для ухилянтів.

Нагадаємо, що жінок пропонують взяти на військовий облік.

Також ми писали, що Безугла заявила, що треба залучати до тилових операцій цивільних підрядників.

Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації можуть отримати 10 категорій громадян.

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