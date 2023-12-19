На Днепропетровщине во время проведения земляных работ произошел обвал грунта

Человека засыпало землей на глубине трех метров.

В городе Павлоград на Днепропетровщине в понедельник, 18 декабря, во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия произошел обвал грунта, в результате чего человека засыпало землей на глубине трех метров.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Чрезвычайники сняли слой почвы, изъяли тело мужчины 1970 года рождения и передали работникам полиции», - говорится в сообщении.

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