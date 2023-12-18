В Киеве Аллея смелости пополнилась еще одной табличкой: видео

На Аллее появилась табличка американскому предпринимателю и филантропу Говарду Баффету.

Источник фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал американскому предпринимателю и филантропу Говарду Баффету табличку с его именем, которую открыли на Аллее смелости в Киеве.

«Аллея смелости. Имя Говарда Баффета среди имен лидеров, которые рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения россии.

Американский предприниматель и филантроп Говард Баффет не раз приезжал в Украину, чтобы помогать нашим людям, нашей стране. Поддержка процесса разминирования нашей земли очень ценна. Спасибо за поддержку Украины!», - написал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.