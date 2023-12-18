У Києві Алея сміливості поповнилась ще однією табличкою: відео

На Алеї з'явилась табличка американському підприємцю і філантропу Говарду Баффету.

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Президент України Володимир Зеленський презентував американському підприємцю і філантропу Говарду Баффету табличку з його іменем, яку відкрили на Алеї сміливості в Києві.

«Алея сміливості. Ім’я Говарда Баффета серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну, щоб допомагати нашим людям, нашій країні. Підтримка процесу розмінування нашої землі дуже цінна. Дякуємо за підтримку України!», - написав Президент.

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