На Дніпропетровщині під час проведення земляних робіт стався обвал ґрунту

Людину засипало землею на глибині трьох метрів.

У місті Павлоград на Дніпропетровщині у понеділок, 18 грудня, під час проведення земляних робіт працівниками комунального підприємства стався обвал ґрунту, внаслідок чого людину засипало землею на глибині трьох метрів.

Про це повідомили у ДСНС України.

«Надзвичайники зняли шар ґрунту, вилучили тіло чоловіка 1970 року народження та передали працівникам поліції», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.