20 декабря: какой сегодня праздник в Украине и мире

Какой сегодня день в Украине и мире.

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В среду, 20 декабря, в Украине и мире празднуют Международный день солидарности людей. Главная его цель сплотить всех людей на планете.

Международный день солидарности людей был создан в 2005 году во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а первое празднование состоялось уже через год. Информация о создании отдельного праздника содержится в резолюции, которая посвящена десятилетию борьбы с нищетой.

Также 20 декабря считается Игровым днем (День игры). Это событие касается любых игр.

Православная церковь сегодня чтит память святого Игнатия Богоносца.

Именины: Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.

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