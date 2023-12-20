20 грудня: яке сьогодні свято в Україні і світі

Який сьогодні день в Україні і світі.

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У середу, 20 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день солідарності людей. Головна його мета згуртувати всіх людей на планеті.

Міжнародний день солідарності людей був створений в 2005 році під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, а перше святкування відбулося вже за рік. Інформація про створення окремого свята міститься в резолюції, яка присвячена десятиліттю боротьби зі злиднями.

Також 20 грудня вважається Ігровим днем (День гри). Ця подія стосується будь-яких ігор.

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця.

Іменини: Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

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