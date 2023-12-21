В Кировоградской области в исправительную колонию поставляли наркотики

Наркотрафик был налажен через почтовую связь, передачи и личные свидания.

В Кировоградской области разоблачили схему поставки на территорию исправительной колонии наркотиков для осужденных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, создал и руководил преступной организацией «смотрящий» за Петровской исправительной колонией, принявший всю полноту власти над заключенными. Он обеспечил полный контроль за поступлением на территорию учреждения запрещенных в обращении вещей и наркотических средств – метадона, амфетамина, каннабиса.

К схеме он привлек других заключенных и граждан на воле.

Между дельцами были четко распределены роли и обязанности по приобретению, переправке и маскировке наркотического средства и психотропа. Наркотрафик был налажен через почтовую связь, передачи и личные свидания.

Во время обысков в помещении госучреждения и по месту жительства подозреваемых изъяты наркотические средства и психотропные вещества, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, сим-карты, черновые записи, фискальные чеки в почтовые отправления.

Всем дельцам сообщили о подозрении и отправили под стражу.

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