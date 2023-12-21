На Кіровоградщині до виправної колонії постачали наркотики

Наркотрафік налагодили через поштовий зв’язок, передачі та особисті побачення.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На Кіровоградщині викрили схему постачання на територію виправної колонії наркотиків для засуджених. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, створив та керував злочинною організацією «смотрящий» за Петрівською виправною колонією, який прийняв усю повноту влади над ув’язненими. Він забезпечив повний контроль за надходженням територію установи заборонених в обігу речей і наркотичних засобів – метадону, амфетаміну, канабісу.

До схеми він залучив інших в’язнів та громадян з волі.

Між ділками було чітко розподілено ролі та обов’язки щодо придбання, переправлення та маскування наркотичного засобу та психотропу. Наркотрафік налагодили через поштовий зв’язок, передачі та особисті побачення.

Під час обшуків у приміщенні держустанови та за місцем проживання підозрюваних вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони, грошові кошти, банківські карти, сім-карти, чорнові записи, фіскальні чеки до поштових відправлень.

Усім ділкам повідомили про підозру та відправили під варту.

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