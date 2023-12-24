АРМА инициировала передачу Львовского изоляторного завода в управление государству

В Кабмин внесен проект распоряжения о передаче Львовского изоляторного завода в управление государству.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что внесло в правительство проект распоряжения о передаче Львовского изоляторного завода в управление государству в лице Министерства энергетики Украины. Об этом идет речь на официальном сайте АРМА.

«Передача завода в управление украинскому государству является свидетельством того, что в условиях войны АРМА занимает государственную позицию и отстаивает интересы страны. Министерство энергетики сможет использовать данный актив в контексте возможных проблем с энергоснабжением, которые ожидаются в конце этого года и в 2024 году», - сказала глава Нацагентства Елена Дума.

Деятельность завода обладает исключительной спецификой и исключительной важностью, ведь предприятие является единственным в Украине производителем стеклянных изоляторов, которые используются на линиях электросетей с напряжением в диапазоне 0,4-1150 кВ. Кроме того, предприятие экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира (страны ближнего зарубежья, а также Финляндию, Швецию, Норвегию, Испанию, Португалию, Ливан, Вьетнам, Чили и Колумбию).

В АРМА напомнили, что на основании определения Галицкого районного суда города Львова от 26 августа 2022 года по делу № 461/4238/22 Агентству для управления переданы доказательства в уголовном производстве № 42022140000000199, а именно корпоративные права, принадлежащих GIG Holdings OU стоимостью 11 050 000 грн, что составляет 100% уставного капитала ООО «Львовская изоляторная компания».

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