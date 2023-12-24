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  1. В Україні

АРМА ініціювало передачу Львівського ізоляторного заводу в управління державі

16:01, 24 грудня 2023
До Кабміну внесено проєкт розпорядження про передачу Львівського ізоляторного заводу в управління державі.
АРМА ініціювало передачу Львівського ізоляторного заводу в управління державі
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що внесло до уряду проєкт розпорядження про передачу Львівського ізоляторного заводу в управління державі в особі Міністерства енергетики України. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

«Передача заводу в управління українській державі є свідченням того, що в умовах війни АРМА посідає державницьку позицію та відстоює інтереси країни. Міністерство енергетики зможе використати даний актив у контексті можливих проблем з енергопостачанням, які очікуються наприкінці цього року та у 2024-му», - сказала голова Нацагентства Олена Дума.

Діяльність заводу має виключну специфіку та виняткову важливість, адже підприємство є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електромереж з напругою у діапазоні 0,4-1150 кВ. Крім того, підприємство експортує продукцію у понад 30 країн світу (країни ближнього зарубіжжя, а також Фінляндію, Швецію, Норвегію, Іспанію, Португалію, Ліван, В'єтнам, Чилі та Колумбію).

У АРМА нагадали, що на підставі ухвали Галицького районного суду міста Львова від 26 серпня 2022 року у справі № 461/4238/22 Агентству для управління передано докази у кримінальному провадженні № 42022140000000199, а саме корпоративні права, що належать GIG Holdings OU вартістю 11 050 000 грн, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Львівська ізоляторна компанія».

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