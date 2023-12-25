С 1 января 2024 года меняется размер админсбора за предоставление услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество

Назвали показатели административного сбора за предоставление услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса напомнило, что с 1 января 2024 года меняется размер административного сбора за предоставление услуг, в частности, в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Административный сбор за проведение регистрационных действий и предоставление информации из Государственного реестра прав взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы для проведения государственной регистрации прав, и округляется до ближайших 10 гривен.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», который вступит в силу 1 января 2024 года, прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 3028 гривен.

Статья 34 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» устанавливает административный сбор в следующих размерах:

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