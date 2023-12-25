З 1 січня 2024 року змінюється розмір адмінзбору за надання послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

Назвали показники адміністративного збору за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса нагадало, що з 1 січня 2024 року змінюється розмір адміністративного збору за надання послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який набере чинності 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб буде становити становить 3028 гривень.

Стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює адміністративний збір у таких розмірах:

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