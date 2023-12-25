Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марʼяна Безугла заявила, що можна було б ротувати тих, хто довго перебуває у тилу

За словами Марʼяни Безуглої, можна було б ротувати тисячі тих осіб, які служать у тилу, але у законопроекті цю норму пропонують прибрати.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

На посади суддів апеляційних судів претендують вже 202 кандидати

Більшість кандидатів планують стати суддями кримінальної спеціалізації

За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

З 1 січня 2024 року змінюється розмір адмінзбору за надання послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

21:27, 25 грудня 2023
Назвали показники адміністративного збору за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
З 1 січня 2024 року змінюється розмір адмінзбору за надання послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса нагадало, що з 1 січня 2024 року змінюється розмір адміністративного збору за надання послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який набере чинності 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб буде становити становить  3028 гривень.

Стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює адміністративний збір у таких розмірах:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду