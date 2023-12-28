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Государству вернули земли тернопольского заказника стоимостью 304,8 млн грн.

09:33, 28 декабря 2023
Прокуратура вернула государству более 10 гектаров земель заказника «Серетский».
Государству вернули земли тернопольского заказника стоимостью 304,8 млн грн.
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Хозяйственный суд Тернопольской области вернул государству более 10 гектаров земли гидрологического заказника общегосударственного значения "Серетский". Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, земли заказника выбыли из государственной собственности незаконно. Они были переданы в коммунальную собственность Тернопольского городского совета как земли сельскохозяйственного назначения.

Это земли природно-заповедного фонда, они имеют исключительное значение в восстановлении и поддержании уровня подземных вод, условий существования редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины, расположены в пределах объекта Изумрудной сети Европы. Поэтому они должны принадлежать государству.

Суд согласился с позицией прокуратуры по возвращению земель заказника государству.

Также прокуроры Тернопольской окружной прокуратуры уже обеспечили исполнение решения суда по аналогичному делу о возвращении государству другого земельного участка площадью 7 га в общегосударственном гидрологическом заказнике "Серетский" стоимостью 199 млн грн.

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