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Державі повернули землі тернопільського заказника вартістю 304,8 млн грн

09:33, 28 грудня 2023
Прокуратура повернула державі понад 10 га земель заказника «Серетський».
Державі повернули землі тернопільського заказника вартістю 304,8 млн грн
Фото: Тернопільська обласна прокуратура
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Господарський суд Тернопільської області повернув державі понад 10 га землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський". Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як з’ясувалося, землі заказника вибули з державної власності незаконно. Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. 

Це землі природно-заповідного фонду, вони мають виключне значення у відновленні та підтриманні рівня підземних вод, умов існування рідкісних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, розташовані у межах об`єкта Смарагдової мережі Європи. Тому повинні належати державі. 

Суд погодився з позицією прокуратури щодо повернення земель заказника державі.

Також прокурори Тернопільської окружної прокуратури вже забезпечили виконання рішення суду по аналогічній справі про повернення державі іншої земельної ділянки площею 7 га в загальнодержавному гідрологічному заказнику "Серетський" вартістю 199 млн грн.

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