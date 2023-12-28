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Почему в Украине учащаются короткие тревоги из-за взлета российских МиГов: ответ Воздушных сил

12:55, 28 декабря 2023
Причиной может быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.
Почему в Украине учащаются короткие тревоги из-за взлета российских МиГов: ответ Воздушных сил
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В Воздушных силах объяснили, почему в Украине бывают короткие воздушные тревоги из-за российского истребителя МиГ-31К.

Как сообщил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат, причиной может быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно не нужно.

«Ночью были «шахеды», а утром МиГ-31К где-то в районе Тамбовской области взлетал. Ну, традиционно. Он каждый день взмывает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему, ведь речь идет о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить «гиперзвуковую», как они называют ракету «Кинжал» Х-47М2», – сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что, безусловно, опасность есть, ведь у россии большие запасы «Кинжалов». Поэтому пренебрегать тревогой не нужно.

«Кроме того, отмечу, что сбили на юге где-то три разведывательных БПЛА. Достаточно серьезно активизировал враг разведку воздушную именно на южном направлении, в Херсонской области. Где-то по Днепру они размещают беспилотники, чтобы отслеживать линию боевого столкновения. Выискивают какие там наши слабые места, может быть. Системы ПВО, которые уничтожают российские самолеты и тому подобное», - отметил представитель.

Отвечая на вопрос, почему последняя воздушная тревога продолжалась 16 минут, Игнат сказал, что пока «нет точной информации, что там происходит».

«Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть столь короткие тревоги», - пояснил спикер.

Он добавил, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые тоже пытаются как можно больше получить информации разными способами, представляет ли это опасность и на сколько она серьезна.

«И главную информацию, конечно, мы получаем от наших западных партнеров. Это такие угрозы, как: взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации, выход в море кораблей и подготовка их к пускам «Калибров». Собственно, эту информацию мы получаем от наших союзников», - рассказал Игнат.

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