На границе образовались огромные очереди из-за усиления проверки документов мужчин, видео

На выезд из Украины образовались огромные очереди, поскольку на границе ужесточили проверку документов у выезжающих, видео.

На границе Украины образовались огромные очереди. Причина в ужесточении проверки документов мужчин. Видео ситуации на границе публикуют Телеграм-каналы.

Люди говорят, что усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих, у многодетных отцов, кто едет через "Шлях" и многих других.

Пограничники просят показывать военно-учетные документы с отсрочкой от мобилизации.

Некоторые, кого не выпускают, перекрыли дорогу въезжающим. В очереди приходится стоять уже больше суток.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что так Госпогранслужба борется с поддельными документами, требуя военно-учетные документы с записью об отсрочке.

Ранее в пограничной службе сообщали, что могут потребовать документы ТЦК у многодетных мужчин.

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