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Новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств обещают сделать более защищенными от подделок.

Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

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В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

  1. В Украине

На границе образовались огромные очереди из-за усиления проверки документов мужчин, видео

12:33, 31 декабря 2023
На выезд из Украины образовались огромные очереди, поскольку на границе ужесточили проверку документов у выезжающих, видео.
На границе образовались огромные очереди из-за усиления проверки документов мужчин, видео
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На границе Украины образовались огромные очереди. Причина в ужесточении проверки документов мужчин. Видео ситуации на границе публикуют Телеграм-каналы.

Люди говорят, что усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих, у многодетных отцов, кто едет через "Шлях" и многих других.

Пограничники просят показывать военно-учетные документы с отсрочкой от мобилизации.

Некоторые, кого не выпускают, перекрыли дорогу въезжающим. В очереди приходится стоять уже больше суток.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что так Госпогранслужба борется с поддельными документами, требуя военно-учетные документы с записью об отсрочке.

Ранее в пограничной службе сообщали, что могут потребовать документы ТЦК у многодетных мужчин.

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