Кабмин завершил формирование наблюдательного совета Нафтогаза назначением Константина Марьевича

Правительство назначил седьмого члена наблюдательного совета Нафтогаза.

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Кабинет Министров Украины назначил седьмого члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» - представителя государства. Им стал Константин Марьевич. Соответствующее распоряжение №1221-р утверждено 29 декабря 2023 года.

Таким образом, формирование наблюдательного совета Нафтогаза полностью завершено, сообщили в пресс-службе Группы Нафтогаз.

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев поздравил решение Правительства: «Важно, что теперь мы имеем полностью сформированный наблюдательный совет в соответствии с лучшими практиками управления».

В соответствии с действующим уставом НАК «Нафтогаз Украины» количественный состав наблюдательного совета устанавливается КМУ и составляет семь членов (четыре независимых и три представителя государства). Большая часть наблюдательного совета была избрана в январе 2023 года.

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