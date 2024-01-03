Кабмін завершив формування наглядової ради Нафтогазу призначенням Костянтина Марʼєвича

Уряд призначив сьомого члена наглядової ради Нафтогазу.

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Кабінет Міністрів України призначив сьомого члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» — представника держави. Ним став Костянтин Марʼєвич. Відповідне розпорядження №1221-р затверджено 29 грудня 2023 року.

Таким чином, формування наглядової ради Нафтогазу повністю завершено, повідомили у пресслужбі Групи Нафтогаз.

Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов привітав рішення Уряду: «Важливо, що тепер ми маємо повністю сформовану наглядову раду відповідно до кращих практик управління».

Відповідно до чинного статуту НАК «Нафтогаз України» кількісний склад наглядової ради встановлюється КМУ та становить сім членів (чотири незалежних та три представника держави). Більшу частину наглядової ради було обрано у січні 2023 року.

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