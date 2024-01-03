В Чернигове в многоэтажке произошел взрыв: что известно

В результате взрыва погиб мужчина.

В Чернигове 3 января около 13 часов поступило сообщение о взрыве в многоэтажке. Как сообщили в полиции области, произошел он в подвале дома.

В результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина – местный житель 1963 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства трагического инцидента.

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