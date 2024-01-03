У Чернігові у багатоповерхівці стався вибух: що відомо

Внаслідок вибуху загинув чоловік.

У Чернігові 3 січня близько 13-ї години надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці. Як повідомили у поліції області, стався він в підвалі будинку.

Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік – місцевий мешканець 1963 року народження.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції. Правоохоронці розслідують обставини трагічного інциденту.

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