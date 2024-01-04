На Житомирщині експравоохоронця підозрюють у привласненні речових доказів

Підозрюваний не забезпечив зберігання речових доказів відповідно до встановленого законом порядку.

У Житомирській обласні повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у березні 2023 року слідчий одного з територіальних управлінь поліції Житомирщини затримував місцевого жителя за підозрою у незаконному збуті наркотичних засобів.

«Під час проведення обшуку у чоловіка було вилучено готівку у різних національних валютах як речовий доказ у кримінальному провадженні. Загальна сума коштів у перерахунку складає майже пів мільйона гривень», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що підозрюваний не забезпечив їх зберігання відповідно до встановленого законом порядку, а натомість привласнив. Він не повернув вилучені гроші і після відмови суду у визнанні їх речовими доказами та накладенні на них арешту.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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