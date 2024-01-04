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  1. В Украине

В Житомирской области экс-правохранителя подозревают в присвоении вещественных доказательств

08:55, 4 января 2024
Подозреваемый не обеспечил хранение вещественных доказательств в соответствии с установленным законом порядком.
В Житомирской области экс-правохранителя подозревают в присвоении вещественных доказательств
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В Житомирской областные сообщено о подозрении бывшему правоохранителю по факту присвоения находящегося в его ведении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в марте 2023 года следователь одного из территориальных управлений полиции Житомирской области задерживал местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

«При проведении обыска у мужчины была изъята наличность в разных национальных валютах как вещественное доказательство в уголовном производстве. Общая сумма средств в перерасчете составляет около полумиллиона гривен», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что подозреваемый не обеспечил их хранение в соответствии с установленным законом порядком, а присвоил. Он не вернул изъятые деньги и после отказа суда в признании их вещественными доказательствами и наложении на них ареста.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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