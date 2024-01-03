Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

На стадии решения вопроса о наличии оснований для открытия производства по апелляционной жалобе апелляционный суд не вправе исследовать материалы уголовного производства, фактически проверять обоснованность приведенных в апелляционной жалобе доводов и делать вывод о законности обжалованного приговора, подлежащего проверке во время апелляционного рассмотрения. На этом акцентировал внимание КУС ВС в постановлении от 16 ноября 2023 года по делу №164/93/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, крім іншого, затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, відповідно до якої останнього визнано винуватим за ч. 1 ст. 240-1 КК, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 3 500 НМДГ, що становить 59 500 грн, а також вирішено питання щодо процесуальних витрат та речових доказів.

Зокрема, на підставі ст. 100 КПК автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», конфісковано (спеціальна конфіскація) в дохід держави як майно, використане як засіб вчинення кримінального провадження. Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника.

У касаційній скарзі засуджений зазначає, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості між ним та стороною обвинувачення, яка передбачала повернення йому автомобіля «TOYOTA CAMRY», суд першої інстанції, затвердивши угоду, ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію зазначеного автомобіля.

При цьому не надав оцінки наявним у матеріалах кримінального провадження даним про те, що цей автомобіль придбаний ним у шлюбі і належить на праві спільної сумісної власності йому та його дружині, щодо якої у справі немає даних про її обізнаність у незаконному використанні автомобіля, що згідно з ч. 9 ст. 100 КПК виключає його конфіскацію. Однак апеляційний суд зазначені обставини не перевірив та дійшов передчасного висновку про дотримання судом першої інстанції вимог ст. 474 КПК при ухваленні вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. ККС установив, що, захисник, не погодившись із вироком суду, яким затверджено угоду про визнання винуватості, оскаржив його в апеляційному порядку з підстав порушення судом першої інстанції вимог ст. 472, ч. 7 ст. 474 КПК, зазначаючи, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля «TOYOTA CAMRY», який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Апеляційний суд на підставі ч. 4 ст. 399 КПК відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, мотивуючи тим, що апеляційна скарга не містить передбачених процесуальним законом підстав, установлених п. 1 ч. 4 ст. 394 КПК, для оскарження вироку на підставі угоди про визнання винуватості.

При цьому, перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд спростував доводи захисника, наведені у його скарзі, щодо порушення судом вимог ст. 474 КПК при ухваленні вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості, зокрема й зазначив, що умовами угоди не передбачено повернення обвинуваченому як власнику автомобіля «TOYOTA CAMRY».

ККС послався на 4 ст. 399, п. 1 ч. 4 ст. 394, ч. 1 ст. 472, п. 1 ч. 9 ст. 100, ч. 7 ст. 474 КПК і дійшов висновку, що суддя-доповідач апеляційного суду, усупереч вищевказаним вимогам процесуального закону, на стадії вирішення питання щодо наявності підстав для відкриття провадження за апеляційною скаргою, дослідивши матеріали кримінального провадження, фактично перевірив обґрунтованість наведених в апеляційній скарзі доводів і зробив висновок щодо законності оскарженого вироку, що підлягає перевірці в ході проведення апеляційного розгляду, що серед іншого, потягло істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Автор: Наталья Мамченко

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