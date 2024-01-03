В Украине оформлена первая сделка купли-продажи жилья с использованием жилищного сертификата

Семья из Гостомеля выбрала дом в Буче Киевской области.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в стране оформлено первое соглашение купли-продажи жилья с использованием жилищного сертификата. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, семья из Гостомеля выбрала дом в Буче Киевской области и в течение ближайшего месяца планирует переезд в новое жилье.

«Важно, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина приняла решение вернуться в Украину с эвакуации», - сообщил он.

Также министр добавил, что в общей сложности для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья.

Как получить сертификат?

Для этого нужно подать заявление через приложение Дія, после чего комиссия органов местного самоуправления обработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в Дію.

За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно через нотариусов. Их список и больше информации о программе жилищных сертификатов можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення».

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