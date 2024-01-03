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Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

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Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

  1. В Україні

В Україні оформлена перша угода купівлі-продажу житла з використанням житлового сертифікату

15:34, 3 січня 2024
Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині.
В Україні оформлена перша угода купівлі-продажу житла з використанням житлового сертифікату
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Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в країні оформлена перша угода купівлі-продажу житла з використанням житлового сертифікату. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло.

«Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації», - повідомив він.

Також міністр додав, що загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла.

Як отримати сертифікат?

Для цього потрібно подати заяву через застосунок Дія, після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в Дію.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті.

Раніше ми писали, як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення».

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