В Україні оформлена перша угода купівлі-продажу житла з використанням житлового сертифікату

Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в країні оформлена перша угода купівлі-продажу житла з використанням житлового сертифікату. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло.

«Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації», - повідомив він.

Також міністр додав, що загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла.

Як отримати сертифікат?

Для цього потрібно подати заяву через застосунок Дія, після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в Дію.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті.

Раніше ми писали, як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.