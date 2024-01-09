Спрятала взятку в Кодексе: апелляция ВАКС подтвердила приговор экс-главе одного из райсудов Херсонщины Елене Живцовой

Живцова осуждена на 5,5 лет лишения свободы.

Фото: ВСП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор ВАКС, которым бывшая глава одного из районных судов Херсонской области Елена Живцова признана виновной в получении неправомерной выгоды и приговорена к 5,5 годам лишения свободы.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, что Живцова был разоблачена на «горячем», сразу после получения ею неправомерной выгоды.

Так, в апреле 2018 года она предложила нарушителю выделить ей 5 тыс. гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа – «угрожала» привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тыс. гривен до 32 тыс. грн. гривен.

После получения средств, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства.

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