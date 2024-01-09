Сховала хабар у Кодексі: апеляція ВАКС підтвердила вирок ексголові одного з райсудів Херсонщини Олені Живцовій

Живцову засуджено на 5,5 років позбавлення волі.

Фото: ВРП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок ВАКС, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області Олену Живцову визнано винуватою в одержанні неправомірної вигоди та засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, повідомляє САП.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що Живцову було викрито на «гарячому», одразу після одержання нею неправомірної вигоди.

Так, у квітні 2018 року вона запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодексі про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.

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