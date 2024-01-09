Сховала хабар у Кодексі: апеляція ВАКС підтвердила вирок ексголові одного з райсудів Херсонщини Олені Живцовій

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У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

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Сховала хабар у Кодексі: апеляція ВАКС підтвердила вирок ексголові одного з райсудів Херсонщини Олені Живцовій

13:59, 9 січня 2024
Живцову засуджено на 5,5 років позбавлення волі.
Сховала хабар у Кодексі: апеляція ВАКС підтвердила вирок ексголові одного з райсудів Херсонщини Олені Живцовій
Фото: ВРП
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок ВАКС, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області Олену Живцову визнано винуватою в одержанні неправомірної вигоди та засуджено до 5,5 років позбавлення волі. 

Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, повідомляє САП.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що Живцову було викрито на «гарячому», одразу після одержання нею неправомірної вигоди.

Так, у квітні 2018 року вона запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодексі про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.

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